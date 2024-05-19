Иран эксплуатирует различные виды вертолётов, но исыпытывает трудности с поставками запчастей из-за международных станций. Кроме того, военно-воздушный флот страны тружно назвать новым — он создан еще до Исламской революции 1979 года, отмечает "Московский комсомолец", комментируя ЧП, произошедшее сегодня с вертолётом ирнаского лидера Ибрахима Раиси.

Напомним, что 19 мая вертолёт, на борту которого находился президент Ирана, министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан и другие официальные лица, совершил "жёсткую посадку" недалеко от азербайджанской Джольфы, примерно в 600 км к северо-западу от Тегерана.

В воскресенье журналист "Аль-Джазиры" Ресул Сердар заявил в репортаже из Тегерана, что вертолёты и самолеты Ирана "довольно устарели". По словам репортёра, это является частой причиной аварий с воздушными суднами.

Иранские СМИ сообщили, что вертолёт был частью кортежа из трёх летательных аппаратов, который направлялся из Азербайджана, где сегодня Раиси вместе президентом республики Ильхамом Алиевым торжественно открыть плотину на реке Аракс. Как сообщает Tasnim, два остальных вертолёта, с министрам и официальными лицами, благополучно добрались до места назначения.

К месту приземления президентского вертолёта Тегеран направил армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца. Государственное телеканалы сообщили, что спасательные службы не смогли быстро добраться до места происшествия из-за плохих погодных условий.

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