Всемирная организация ООН выступает за продолжение зерновой сделки, на данный момент ведутся переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщил пресс-секретарь Генсека Стефан Дюжаррик.

«Генсек хочет видеть продолжение этой сделки, она крайне важна»

Ранее российский МИД заявил, что США и другие страным Запада должны прекратить саботировать зерновую сделку.