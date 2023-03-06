Всемирная организация ООН выступает за продолжение зерновой сделки, на данный момент ведутся переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщил пресс-секретарь Генсека Стефан Дюжаррик.
«Генсек хочет видеть продолжение этой сделки, она крайне важна»
Ранее российский МИД заявил, что США и другие страным Запада должны прекратить саботировать зерновую сделку.
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