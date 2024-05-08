Решение Мосгордумы, судя из документов, об утрате Евгением Ступиным (признан иноагентом) мандата депутата приняли 28-ю голосами за, против было пятеро коллег бывшего уже парламентария. Согласно принятому решению, с сентября минувшего года не посещает пленарные заседания, а статус минюст присвоил ему почти год назад.
Поддержавшие коллегу, пятеро депутатов, это, судя по трансляции пленарки, оппозиционные депутаты Екатерина Енгалычева (КПРФ), Сергей Митрохин («Яблоко»), Михаил Тимонов («Справедливая Россия - За правду», внесен в реестр иноагентов), Елена Шувалова (независимый депутат).
Сам бывший мосгордумовец не согласен с решением городской думы, об этом он из-за граници сообщил порталу РБК. Теперь в парламенте столицы остались два законодателя иноагента.
6 мая Госдума поддержала закон об ограничении избирательного права для иноагентов. Согласно нового ФЗ, действующие депутаты, внесенные в реестр иноагентов, должны будут в течение 180 дней снять с себя этот статус, иначе их лишат мандата. Закон пока в силу не вступил. Он находится на рассмотрении в Совфеде.
Фото: mos.ru
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