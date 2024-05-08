Компания AstraZeneca отзывает свои вакцины против коронавируса из продажи по всему миру, пишет Telegraph.
Apple оставит в комплекте к iPad только кабель
Apple намерена поставлять новые iPad Pro и Air в Европу и Великобританию без адаптера питания, оставляя в комплекте только USB-C кабель. Это изменение не затрагивает США и многие другие страны.
КНР резко поднял тарифы на перевозки грузов в РФ и Белоруссию
Тарифа на грузоперевозки железнодорожным транспортом из КНР в страны союзного государства: Россию и Белоруссию резко выросли на фоне нехватки контейнеров в Китайской республике, сообщает транспортно-логистический портал Infotrans.
Депутат-иноагент из Мосгордумы лишён мандата
Подавляющим большинством голосов парламентариев Московской городской думы их коллега Евгений Ступин, признанный министерством юстиции РФ иностранным агентом исключен из рядов законодателей.
Эксперты СберАвто: Lada, Kia, Hyundai, Renault и BMW лидируют на вторичном рынке с пробегом до 100 тыс. км
Эксперты СберАвто изучили актуальные объявления о продаже подержанных автомобилей с пробегом до 100 тыс. км.