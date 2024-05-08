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Компания AstraZeneca отзывает свои вакцины против коронавируса из продажи по всему миру, пишет Telegraph.
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:24

Компания AstraZeneca отзывает свои вакцины против коронавируса из продажи по всему миру, пишет Telegraph.

Компания AstraZeneca отзывает свои вакцины против коронавируса из продажи по всему миру, пишет Telegraph.

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