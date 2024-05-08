Apple намерена поставлять новые iPad Pro и Air в Европу и Великобританию без адаптера питания, оставляя в комплекте только USB-C кабель. Это изменение не затрагивает США и многие другие страны.

Также Apple убирает фирменные наклейки из упаковки устройств, и теперь их можно будет получить только у продавцов в Apple Store, где будет храниться небольшое количество наклеек для выдачи, сообщает Wylsa.Com.

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