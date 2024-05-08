Apple намерена поставлять новые iPad Pro и Air в Европу и Великобританию без адаптера питания, оставляя в комплекте только USB-C кабель. Это изменение не затрагивает США и многие другие страны.
Также Apple убирает фирменные наклейки из упаковки устройств, и теперь их можно будет получить только у продавцов в Apple Store, где будет храниться небольшое количество наклеек для выдачи, сообщает Wylsa.Com.
Фото: commons.wikimedia.org/Holy-DYVR (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Компания AstraZeneca отзывает свои вакцины против коронавируса из продажи по всему миру, пишет Telegraph.
Компания AstraZeneca отзывает свои вакцины против коронавируса из продажи по всему миру, пишет Telegraph.
КНР резко поднял тарифы на перевозки грузов в РФ и Белоруссию
Тарифа на грузоперевозки железнодорожным транспортом из КНР в страны союзного государства: Россию и Белоруссию резко выросли на фоне нехватки контейнеров в Китайской республике, сообщает транспортно-логистический портал Infotrans.
Депутат-иноагент из Мосгордумы лишён мандата
Подавляющим большинством голосов парламентариев Московской городской думы их коллега Евгений Ступин, признанный министерством юстиции РФ иностранным агентом исключен из рядов законодателей.
Эксперты СберАвто: Lada, Kia, Hyundai, Renault и BMW лидируют на вторичном рынке с пробегом до 100 тыс. км
Эксперты СберАвто изучили актуальные объявления о продаже подержанных автомобилей с пробегом до 100 тыс. км.