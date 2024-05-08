Эксперты СберАвто изучили актуальные объявления о продаже подержанных автомобилей с пробегом до 100 тыс. км. Они выяснили, что такие объявления составляют 44% от общего числа на платформе. Марки Lada, Kia, Hyundai, Renault и BMW наиболее часто встречаются среди этих объявлений. По странам-производителям лидируют Южная Корея (22%), Россия (18%) и Япония (15%).
В Москве и Московской области отмечается наибольшее количество объявлений, преимущественно для Kia Rio и Hyundai Solaris. Среди наиболее распространенных моделей с пробегом до 100 тыс. км — Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris и Renault Kaptur, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/Harvey Bold (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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