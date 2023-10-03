Восстановление зерновой сделки в её полноценном формате, включая меморандум о взаимопонимании, который предусматривает снятие препятствий для экспорта российских продуктов и удобрений, является более безопасной и устойчивой альтернативой попыткам киевских властей организовать временные коридоры в Чёрном море. Это заявил официальный представитель генерального секретаря ООН, Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

Дюжаррик добавил, что ООН не осуществляет мониторинг судов в Чёрном море.

10 августа Вооруженные силы Украины объявили о создании "временных коридоров" в Чёрном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморска, Одессы и Южного. При этом было подчеркнуто, что на этом маршруте существует военная угроза и опасность мин. Поэтому проход через него разрешается только судам, чьи владельцы и капитаны официально подтвердили готовность к плаванию в таких условиях. Первоочередное назначение маршрутов заключалось в том, чтобы обеспечить возможность выхода гражданских судов из украинских портов, заблокированных с февраля 2022 года.

17 июля Россия отказалась продолжать участие в зерновой сделке, заключённой годом ранее, так как другие страны не выполнили свои обязательства по поставкам российской продукции на мировой рынок.﻿