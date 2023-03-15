Вопрос о продлении зерновой сделки до сих пор остается открытым: на данный момент продолжаются обсуждения, касаемо различных аспектов Черноморской инициативы. Об этом сообщает представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Я не буду вдаваться в детали продолжающихся дискуссий. В соглашении участвуют три стороны, мы выступаем в качестве свидетелей"

Он также отметил упорство Генсека всемирной организации Антониу Гутерреша, который прикладывает максимум усилий для того, чтобы увеличить срок действия соглашения о безопасной транспортировке зерна.

Стоит напомнить о решении со стороны России продлить Черноморскую сделку только на 60 дней по причине отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.