Вопрос о продлении зерновой сделки до сих пор остается открытым: на данный момент продолжаются обсуждения, касаемо различных аспектов Черноморской инициативы. Об этом сообщает представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Я не буду вдаваться в детали продолжающихся дискуссий. В соглашении участвуют три стороны, мы выступаем в качестве свидетелей"
Он также отметил упорство Генсека всемирной организации Антониу Гутерреша, который прикладывает максимум усилий для того, чтобы увеличить срок действия соглашения о безопасной транспортировке зерна.
Стоит напомнить о решении со стороны России продлить Черноморскую сделку только на 60 дней по причине отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.
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