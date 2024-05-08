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Врач Гинзбург: творожную массу не рекомендуется употреблять детям
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:06

Врач Гинзбург: творожную массу не рекомендуется употреблять детям

Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил об опасностях чрезмерного употребления творожной массы. Он отметил, что в продукте содержится много сахара и трансжиров, что увеличивает риск развития диабета II типа, атеросклероза и ожирения.

Гинзбург посоветовал людям с гипертонией, пожилым и детям воздерживаться от творожной массы. Здоровым людям рекомендуется употреблять не более одной-двух столовых ложек в день, сообщает Медпульс.

Фото: commons.wikimedia.org/Loyna (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)

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