Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил об опасностях чрезмерного употребления творожной массы. Он отметил, что в продукте содержится много сахара и трансжиров, что увеличивает риск развития диабета II типа, атеросклероза и ожирения.
Гинзбург посоветовал людям с гипертонией, пожилым и детям воздерживаться от творожной массы. Здоровым людям рекомендуется употреблять не более одной-двух столовых ложек в день, сообщает Медпульс.
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