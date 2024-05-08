Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил об опасностях чрезмерного употребления творожной массы. Он отметил, что в продукте содержится много сахара и трансжиров, что увеличивает риск развития диабета II типа, атеросклероза и ожирения.

Гинзбург посоветовал людям с гипертонией, пожилым и детям воздерживаться от творожной массы. Здоровым людям рекомендуется употреблять не более одной-двух столовых ложек в день, сообщает Медпульс.

Фото: commons.wikimedia.org/Loyna (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)