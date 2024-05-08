Служба безопасности Грузии предупредила о возможных беспорядках на митингах, которые регулярно проходят в столице страны против закона об иноагентах. По информации спецслужбы, из-за границы поступают призывы к участию в акциях поддержки, а также проводятся тренинги о том, как конвертировать криптовалюту в наличные, передает РИА "Новости".

Известно, что для участия в возможных провокациях в Тбилиси могут быть привлечены грузинские добровольцы, которые воюют на стороне Украины и маскируются под обычных граждан. СГБ считает, что готовящиеся в Тбилиси провокации могут привести к убийствам, поджогам, запугиванию людей и созданию хаоса, как это было в Киеве в 2014 году.

Технологии "оранжевых революций", которые уже были успешно использованы в разных странах, включая Грузию, где в своё время "революция роз" привела к власти президента Саакашвили, могут быть применены снова.

В заявлении СГБ Грузии отмечается, что определённые группы лиц пытаются устроить провокации на акциях у парламента Грузии с целью развития деструктивных и насильственных сценариев. Эти действия финансируются из-за рубежа конкретными политическими партиями и неправительственными организациями, в которых участвуют граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности, определённая часть грузин, воюющих на Украине.

Похоже, что западные страны, потерпев неудачу в своих усилиях в Украине, теперь планируют использовать Грузию как плацдарм для своих действий.

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