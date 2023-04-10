Польша ударила в спину Украине, сократив импорт украинского зерна в связи с протестами польских фермеров. Об этом саркастически заявил украинский политолог Олег Соскин.
"Сейчас на Украине единственным сектором, который более-менее функционирует, является сельское хозяйство, и Польша наносит ему удар в спину", - заявил он на своем YouTube-канале, передает РИА "Новости".
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна сократила объемы импорта украинского зерна, чтобы помочь польским фермерам.
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