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  • Опубликована сегодня в 18:49

Нож в спину Украины: Польша сократила импорт зерна из Незалежной

Польша ударила в спину Украине, сократив импорт украинского зерна в связи с протестами польских фермеров. Об этом саркастически заявил украинский политолог Олег Соскин.

"Сейчас на Украине единственным сектором, который более-менее функционирует, является сельское хозяйство, и Польша наносит ему удар в спину", - заявил он на своем YouTube-канале, передает РИА "Новости".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна сократила объемы импорта украинского зерна, чтобы помочь польским фермерам.

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