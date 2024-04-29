Лидер оппозиционной партии "Шанс" в Молдавии, Алексей Лунгу, заявил, что власти страны углубленно погрузились в систематическую коррупцию в судебной сфере.
Он отметил, что Молдавия заняла 76-е место из 180 стран в рейтинге Transparency International по восприятию коррупции, набрав менее 50 баллов, что свидетельствует о серьезных проблемах в данной области.
Эксперты указывают на взаимосвязь между высоким уровнем коррупции и ограничениями доступа к справедливости для уязвимых групп населения. По его словам, судебная система захвачена властью и ее приближенными, что способствует расцвету взяточничества. Алексей Лунгу отметил, что проблемы коррупции в Молдавии привлекли внимание не только внутри страны, но и за ее пределами.
Оппозиционер напомнил, что в недавнем докладе госдепартамент США также отметил, что коррупция проникает во все институты государственного управления в Молдавии. По его мнению, коррупция присутствует как в правительстве, так и в судебной системе, а также во всех сферах, связанных с деятельностью правящей партии "Действие и солидарность".
При этом он добавил, что считает маловероятным, что президент Майа Санду сможет победить этот явный коррупционный феномен, несмотря на свое утверждение об активной борьбе с ним. В марте 2022 года президент Санду подала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз, отметив необходимость ускорения процесса евроинтеграции. На саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года главы стран и правительств Евросоюза одобрили предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС.
Европейская комиссия установила девять условий, которые необходимо выполнить для вступления в Евросоюз. По информации из Кишинева, Молдавия выполнила лишь три из обязательных условий, в то время как по четырем пунктам был зафиксирован недостаточный прогресс. Речь идет об усилиях по противодействию коррупции, деконцентрации власти олигархов, борьбе с организованной преступностью и реформе судебной системы. При этом некоторые успехи были зафиксированы в сферах реформы государственного управления и финансов.
Фото: www.flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Генсек НАТО не ждет решения по Украине на летнем саммите альянса
Согласно заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предполагается, что соглашения о вступлении Украины в альянс не будет достигнуто на предстоящем саммите в Вашингтоне этим летом.
В США заявили о "великодушном" предложении для ХАМАС
Палестинское движение ХАМАС получило "очень великодушное" предложение для достижения соглашения об освобождении израильских заложников и установления мира в районе Газа, выразил в понедельник в интервью во время Международного экономического форума в Эр-Рияде госсекретарь США Энтони Блинкен.
Компания Elago выпустила док-станцию для iPhone в стиле Game Boy Advance SP
Elago выпустила док-станцию MagSafe MS W5 Charging Stand для iPhone, стилизованную под Game Boy Advance SP 2003 года. Дизайн включает классические кнопки и зелёный экран, а также декоративный "картридж".
Врач Мясников высказался относительно удаления бессимптомных камней желчного пузыря
В России распространена практика профилактического удаления камней желчного пузыря, хотя это подразумевает оперативное вмешательство для значительного процента населения, несмотря на связанные с этим риски и затраты.