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Оппозиция Молдавии обвиняет власть в повальной коррупции
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:21

Оппозиция Молдавии обвиняет власть в повальной коррупции

Лидер оппозиционной партии "Шанс" в Молдавии, Алексей Лунгу, заявил, что власти страны углубленно погрузились в систематическую коррупцию в судебной сфере.

Он отметил, что Молдавия заняла 76-е место из 180 стран в рейтинге Transparency International по восприятию коррупции, набрав менее 50 баллов, что свидетельствует о серьезных проблемах в данной области.

Эксперты указывают на взаимосвязь между высоким уровнем коррупции и ограничениями доступа к справедливости для уязвимых групп населения. По его словам, судебная система захвачена властью и ее приближенными, что способствует расцвету взяточничества. Алексей Лунгу отметил, что проблемы коррупции в Молдавии привлекли внимание не только внутри страны, но и за ее пределами.

Оппозиционер напомнил, что в недавнем докладе госдепартамент США также отметил, что коррупция проникает во все институты государственного управления в Молдавии. По его мнению, коррупция присутствует как в правительстве, так и в судебной системе, а также во всех сферах, связанных с деятельностью правящей партии "Действие и солидарность".

При этом он добавил, что считает маловероятным, что президент Майа Санду сможет победить этот явный коррупционный феномен, несмотря на свое утверждение об активной борьбе с ним. В марте 2022 года президент Санду подала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз, отметив необходимость ускорения процесса евроинтеграции. На саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года главы стран и правительств Евросоюза одобрили предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС.

Европейская комиссия установила девять условий, которые необходимо выполнить для вступления в Евросоюз. По информации из Кишинева, Молдавия выполнила лишь три из обязательных условий, в то время как по четырем пунктам был зафиксирован недостаточный прогресс. Речь идет об усилиях по противодействию коррупции, деконцентрации власти олигархов, борьбе с организованной преступностью и реформе судебной системы. При этом некоторые успехи были зафиксированы в сферах реформы государственного управления и финансов.

Фото: www.flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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