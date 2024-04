Палестинское движение ХАМАС получило "очень великодушное" предложение для достижения соглашения об освобождении израильских заложников и установления мира в районе Газа, выразил в понедельник в интервью во время Международного экономического форума в Эр-Рияде госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он прибыл в Саудовскую Аравию в ходе своего седьмого визита с момента начала конфликта между Израилем и ХАМАСом в октябре прошлого года в рамках своего тура по Ближнему Востоку.

Блинкен считает, что ХАМАС получил очень великодушное предложение и должен отреагировать на него как можно скорее. Он так же отметил, что предпринимаются исключительные усилия для прекращения огня в районе Газа в ближайшее время.

Как пояснил Блинкен, Израиль до сих пор не представил США план по обеспечению безопасности гражданских лиц в случае начала операции в Рафахе на юге района Газа, где в настоящее время проживает около 1,5 миллиона палестинских беженцев.

По словам Блинкена, он понимает чувства протестующих студентов в университетах США в связи с событиями в районе Газа, что вызывает глубокие эмоции у палестинского народа из-за потерь среди гражданского населения, однако, по мнению госсекретаря США, всего этого не произошло бы, "если бы ХАМАС сразу согласился освободить заложников, сдаться и разоружиться".

После переговоров в Саудовской Аравии, где он участвовал во встрече с министрами иностранных дел стран Персидского залива, госсекретарь США направится в Иорданию и Израиль.

Фото: www.flickr/U.S. Department of State (the image is in the public domain)