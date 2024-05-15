Реализация активов, принадлежавших российским компаниям и гражданам резко выросла с начал этого года. По итогам первого квартала в денежном эквиваленте иностранцы приобрели отечественного ликвидного имущество в семь раз больше, чем за аналогичный период года предыдущего, выяснил РБК.

В абсолютных цифрах речь идёт о сумме в 1,1 млрд долларов, приводит аналитику агентство AK&M. Для сравнение, годом ранее, в первые три месяца показатель едва дотягивал до 160 млн долларов.

Самой крупной сделкой с иностранными активами в первом квартале текущего года стала приобретение казахстанским инвестором Кайратом Итемгеновым 26,19% в железнодорожном перевозчике Globaltrans у компаний с российскими бенефициарами. Сумма превысила 770 млн долларов.

Вторая по величине переуступка активов, продажа МТС своего армянского подразделения "МТС Армения", сумма более 200 млн долларов. Третья топовая сделка: продажа российским Трансмашхолдингом своих активов в Казахстане местным железным дорогам, сумма актива более 80 млн долларов.

Аналитики по-разному оценивают спрос на отечественные активы в иностранных юрисдикциях, но сходятся во мнении, что одной из основных причин их продажи являются санкционные риски.

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