Рекордный за последние годы объём товарооборота между США и нашей страной вызван всплеском сделок по покупке российского урана. Американцы приостановили закупки отечественного радиоактивного сырья еще в феврале, однако в марте они вновь возобновились - было ввезено 54,5 тонны на 127 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

В итоге, суммарно, внешнеторговый баланс между двумя странами в первый весенний месяц превысил 471 миллион долларов. КВпрочем, ключевым товаром в импорте Соединенных штатов из РФ остаются удобрения (174 миллиона долларов). Увеличился ввоз платины - на 5,6%, до 93,7 миллиона долларов, частей турбореактивных двигателей - в 1,4 раза, до 7,9 миллиона долларов, а также фанеры - почти в 12 раз, до 5,8 миллиона.

Наши компании и фирмы приобретали у американских контрагентов преимущественно вакцины - закупки выросли вдвое, до 11,4 миллиона долларов. Далее в рейтинге пищевые продукты, где в марте импорт увеличился на треть, до 8 миллионов долларов. Замыкают тройку сделки по медицинским приборам, они сократились на треть - до 3,2 миллиона долларов.

В части урана, накануне, американский президент подписал закон об эмбарго на российский уран. Документ будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка возможна в исключительных случаях при наличии разрешения от минэнерго США.

Фото: doedigitalarchive.doe.gov/Министерство энергетики США/ZoomViewer/https://commons.wikimedia.org/wiki