В текущем году наблюдается значительный рост интереса к отдыху в Крыму, особенно к проживанию в отелях 4-5 звезд. По данным главы республики Сергея Аксенова, объемы бронирований на международные направления увеличились на 50% по сравнению с прошлым годом, а активный период бронирования составил 120 дней.

Отельеры также подтверждают увеличение глубины и темпов бронирования в начале года на 35-40%, хотя затем темпы продаж снизились до 25-30%. Вклад в положительную динамику внесло увеличение периода продаж железнодорожных билетов и более низкие цены на проживание по сравнению с курортами Краснодарского края.

На майские праздники Крым посетило на 12% больше туристов, чем в прошлом году, при этом крупные курортные комплексы были загружены на 100%, сообщает Tourdom.Ru.

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