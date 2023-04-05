Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.04.2023 : 79,3563
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.04.2023 : 86,7207
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:25

На встречи президентов Польши и Украины поднимут зерновой вопрос

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве президент Польши Анджей Дуда планирует обсудить вопрос о наплыве украинского зерна, поступающего на территорию Польши.

Представители канцелярии Дуды отметили, что существует определенное напряжение и дискуссии по этому вопросу.

Ранее, польские фермеры выразили свой протест против того, что украинское зерно, предназначенное для экспорта в третьи страны, остается в Польше. В связи с этим, Варшава приняла решение о покупке этого зерна за государственный счет.

Мир

Эстония закрыла доступ к российским информационным сайтам и телеканалам в интернете

Эстония заблокировала доступ к порталам, которые позволяли смотреть передачи российских телевизионных каналов в интернете. Это было сделано для защиты информационного пространства Эстонии и обеспечения действия санкций.

Читать полностью

В райорне Дагестана построят три школы на 900 мест к 2025 году

Современные образовательные учреждения появятся в селах Туру, Хурик и Джульджаг

Читать полностью

Общество

Впервые с 2014 года команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» не вышла в плей-офф НХЛ

Ничто уже не спасет "Вашингтон Кэпиталз"

Читать полностью

Депутат Госдумы: Москву накрыла эпидемия одиночества

Чтобы победить эпидемию одиночества, в российских городах необходимо создавать семейные пространства.

Читать полностью

Новости