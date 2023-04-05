Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве президент Польши Анджей Дуда планирует обсудить вопрос о наплыве украинского зерна, поступающего на территорию Польши.

Представители канцелярии Дуды отметили, что существует определенное напряжение и дискуссии по этому вопросу.

Ранее, польские фермеры выразили свой протест против того, что украинское зерно, предназначенное для экспорта в третьи страны, остается в Польше. В связи с этим, Варшава приняла решение о покупке этого зерна за государственный счет.