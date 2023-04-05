Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве президент Польши Анджей Дуда планирует обсудить вопрос о наплыве украинского зерна, поступающего на территорию Польши.
Представители канцелярии Дуды отметили, что существует определенное напряжение и дискуссии по этому вопросу.
Ранее, польские фермеры выразили свой протест против того, что украинское зерно, предназначенное для экспорта в третьи страны, остается в Польше. В связи с этим, Варшава приняла решение о покупке этого зерна за государственный счет.
Эстония закрыла доступ к российским информационным сайтам и телеканалам в интернете
Эстония заблокировала доступ к порталам, которые позволяли смотреть передачи российских телевизионных каналов в интернете. Это было сделано для защиты информационного пространства Эстонии и обеспечения действия санкций.
В райорне Дагестана построят три школы на 900 мест к 2025 году
Современные образовательные учреждения появятся в селах Туру, Хурик и Джульджаг
Впервые с 2014 года команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» не вышла в плей-офф НХЛ
Ничто уже не спасет "Вашингтон Кэпиталз"
Депутат Госдумы: Москву накрыла эпидемия одиночества
Чтобы победить эпидемию одиночества, в российских городах необходимо создавать семейные пространства.