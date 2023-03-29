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  • Опубликована сегодня в 17:47

Крупнейшие зерновые трейдеры уходят с российского рынка

Зерновой трейдер Viterra намерен прекратить экспорт российского зерна из Черноморского региона. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По мнению издания, уход Viterra с российского рынка в несколько раз усиливает неопределенность в отношении будущих поставок урожая из черноморского региона.

Viterra может стать вторым мировым зернотрейдером, который заявляет о намерении выйти из торговли российским зерном. Накануне соответствующее уведомление в Минсельхоз РФ направила "дочка" американской Cargill.

В свою очередь, Минсельхоз РФ заявил, что это обстоятельство никак не отразится на его объемах экспорта российского зерна.

Крупнейшие зерновые трейдеры — это компании, которые занимаются мировой торговлей зерном и другими сельскохозяйственными продуктами. Например, американская компания Cargill занимается производством, переработкой и продажей зерновых культур, масла, жиров и других сельскохозяйственных продуктов по всему миру.

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