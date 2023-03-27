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  • Опубликована сегодня в 13:18

Украинские чиновники наживаются на зерновой сделке, санкционированной ООН

СБУ пресекла коррупционную схему в главном управлении госпродпотребслужбы Одесской области.

"Чиновники требовали деньги с представителей компаний, которые экспортируют украинскую агропродукцию в рамках зерновой сделки", — говорится в официальном сообщении украинских силовиков.

По информации ведомства, за взятку подозреваемые обещали зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции, а при отказе платить грозились максимально затягивать бюрократические процедуры.

Коррупция на Украине существует на разных уровнях государственной власти, включая правительственные структуры, судебную систему, полицию, налоговые службы и другие государственные органы.

На Украине были предприняты многочисленные попытки бороться с коррупцией, включая создание антикоррупционных органов, принятие соответствующего законодательства и проведение реформ в системе правосудия. В 2014 году была создана Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а также Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которые занимаются борьбой с коррупцией на высоком уровне.

Однако, несмотря на меры, принятые правительством, коррупция на Украине все еще остается серьезной проблемой, которая влияет на экономическое развитие страны и качество жизни ее граждан. Решение проблемы коррупции требует длительных и усиленных усилий со стороны правительства, бизнеса и общественности.

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