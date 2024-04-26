Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила СМИ, что по возвращении в страну из России она столкнулась с проверками. Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева политика ожидали около сотни сторонников, которые пришли поддержать Гуцул. Однако полиция, под предлогом заминирования здания, начала вынуждать людей покинуть аэропорт, сообщает ТАСС.
Ранее Гуцул делала заявление, в котором она осудила политику молдавских властей по разрыву отношений с Москвой.
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За симпатии к России наказаны телеканалы Гагаузии
При этом, упомянутые СМИ автономии критически относятся к Евросоюзу, НАТО и Румынии, позволяя себе другие вольности", такие как упоминание про референдум в Автономии, положительные репортажи о России.
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