Дональд Трамп, миллиардер и основной кандидат в президенты США, предложил Джо Байдену встретиться в суде на дебатах. Он написал об этом в своей социальной сети Truth Social.
Речь о суде возникла потому, что в настоящее время в суде Нью-Йорка продолжается разбирательство против Трампа по поводу старых дел, связанных с подлогом финансовых документов компании Trump Organization.
"Вороватый Джо Байден только что заявил, что готов к дебатам. Каждый знает, что он это не всерьез, но если вдруг всерьез, то я говорю: "Где угодно, когда угодно, в любом месте"… На самом деле, давайте проведем дебаты сегодня вечером в суде — по национальному телевидению. Буду ждать", — заявил Трамп.
В интервью радиоведущему Говарду Стерну президент Байден неожиданно признался, что готов к дебатам с оппонентом.
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