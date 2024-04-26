Дональд Трамп, миллиардер и основной кандидат в президенты США, предложил Джо Байдену встретиться в суде на дебатах. Он написал об этом в своей социальной сети Truth Social.

Речь о суде возникла потому, что в настоящее время в суде Нью-Йорка продолжается разбирательство против Трампа по поводу старых дел, связанных с подлогом финансовых документов компании Trump Organization.

"Вороватый Джо Байден только что заявил, что готов к дебатам. Каждый знает, что он это не всерьез, но если вдруг всерьез, то я говорю: "Где угодно, когда угодно, в любом месте"… На самом деле, давайте проведем дебаты сегодня вечером в суде — по национальному телевидению. Буду ждать", — заявил Трамп.

В интервью радиоведущему Говарду Стерну президент Байден неожиданно признался, что готов к дебатам с оппонентом.