Лето не будет холодным, пообещал главный метеоролог России, Роман Вильфанд. По его словам, северные регионы страны, скорее всего, получат более теплую летнюю погоду, близкую к климатической норме или даже выше нее.
"В целом, лето прогнозируется около и выше нормы, без повсеместного холодного лета", — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Прямо сейчас сложно сказать, насколько лето будет теплее климатической нормы. Поэтому все регионы, кроме северных, должны ожидать типичной погоды для этого времени года.
Аномальные климатические явления широко наблюдаеются по всему миру, однако до сих пор нашу страну они по каким то причинам практически не затрагивали. Веса этого года показала немонго пугающую картину с количеством осадков и половодьем рек.
Фото: 100biografiy.ru
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