Россия стремится до конца настоящего года открыть посольство в столице Сьерра-Леоне — Фритауне, все необходимые решения приняты, их следует осуществить, заявил временно исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров.

Планируется установить новые дипломатические миссии на африканском континенте, включая в Фритауне. Россия намереваемся выполнить это в текущем году, до конца текущего года.

"Все необходимые решения приняты, необходимо их реализовать, это уже практическая задача, мы ей занимаемся", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции и. о. главы МИД РФ и главы МИД Сьерра-Леоне.

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