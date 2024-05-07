Россия стремится до конца настоящего года открыть посольство в столице Сьерра-Леоне — Фритауне, все необходимые решения приняты, их следует осуществить, заявил временно исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров.
Планируется установить новые дипломатические миссии на африканском континенте, включая в Фритауне. Россия намереваемся выполнить это в текущем году, до конца текущего года.
"Все необходимые решения приняты, необходимо их реализовать, это уже практическая задача, мы ей занимаемся", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции и. о. главы МИД РФ и главы МИД Сьерра-Леоне.
Фото: securityconference.org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)
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