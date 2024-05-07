При возможной отправке западных военных сил на территорию Украины, по мнению бывшего вербовщика из Вооруженных Сил США — Скотта Риттера.

Россия, предположительно, может использовать ядерное оружие против стран-членов НАТО. Эту точку зрения он высказал в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Согласно его словам, Южный военный округ начнет проведение учений по применению тактических ядерных ракет. Это, по мнению Риттера, не означает, что Россия намеревается применить ядерное оружие на Украине, однако они могут атаковать военные силы НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции и Италии.

Риттер также подчеркнул, что Запад может столкнуться с ядерной войной, если на самом деле искусственно подталкивает к этому.

Эксперт добавил, что Владимир Путин не играет и не шутит, когда дело касается жизни и смерти для России, и это было понятно с самого начала.

По мнению аналитиков, Россия разрушает украинскую армию, что может привести к ответным действиям западных стран, направляя свои войска, что, по Риттеру, Москва уже не раз объявляла как красные линии.

Бывший разведчик выразил уверенность в том, что при появлении сил НАТО в зоне конфликта, Россия может начать применять ядерное оружие не на территории Украины, а сразу на ключевые объекты принятия решений в странах альянса.

Риттер выразил надежду, что наблюдатели будут встревожены ситуацией, так как это может означать конец, и призвал всех забыть о своих планах, поскольку игра окончена. Он также попросил президента США Джо Байдена заставить президента Франции Эммануэля Макрона сесть за стол переговоров.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о возможной отправке на Украину своих войск требуют ответственной, оперативной и эффективной реакции Москвы. По его мнению, проведение учений ядерных сил связано с вызывающими напряжение заявлениями некоторых европейских представителей, которые провокационно нагнетают обстановку на континенте.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿