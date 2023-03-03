Переговоры по "зерновой сделке" зашли в тупик, в настоящий момент нет никакой ясности. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорами.
18 марта завершается срок действия "зерновой сделки", которую в конце прошлого года инициировал генсек ООН Антонио Гутерреш.
По словам представителя российского МИД, Запад "хоронит" гуманитарную инициативу ООН, саботируя выполнение российской части "пакета".
"Пора прекратить разыгрывать продовольственную карту мира, так как львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства", — отметили российские дипломаты, передает РИА "Новости".
В Киеве уверены, что Запад выберет основной истребитель для поставок на Украину
В конечном счете Киев получит истребители от западных партнеров.
США требуют от Германии перенести производства боеприпасов на американскую территорию
Вашингтон недоволен, что Берлин поставляет на Украину недостаточное количество ракет и снарядов.
Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.