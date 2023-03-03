Переговоры по "зерновой сделке" зашли в тупик, в настоящий момент нет никакой ясности. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорами.

18 марта завершается срок действия "зерновой сделки", которую в конце прошлого года инициировал генсек ООН Антонио Гутерреш.

По словам представителя российского МИД, Запад "хоронит" гуманитарную инициативу ООН, саботируя выполнение российской части "пакета".