Украинское зерно разоряет польских фермеров. Об этом сообщает портал RMF24.

Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна. Объединения также выразили протест, так как в страну ввозится сельхозпродукция, которая не идет на экспорт, хотя изначально для этого предназначалась.

При этом в Польше украинское зерно называют низкокачественным.

По официальным данным польской стороны, за минувший год в страну ввезли около двух миллионов тонн украинского зерна.