Украинское зерно разоряет польских фермеров. Об этом сообщает портал RMF24.
Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна. Объединения также выразили протест, так как в страну ввозится сельхозпродукция, которая не идет на экспорт, хотя изначально для этого предназначалась.
При этом в Польше украинское зерно называют низкокачественным.
По официальным данным польской стороны, за минувший год в страну ввезли около двух миллионов тонн украинского зерна.
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