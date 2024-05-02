Бортпроводницу из Москвы обвинили в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ за материальное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей

36-летняя бортпроводница выполняла заказ кураторов по перевозке наркотиков из Смоленска в Москву. По предварительным данным, женщина получила задание перевезти 3 килограмма мефедрона.

Параллельно с основным родом деятельности жительница Москвы прошла онлайн-обучение и с ней связались кураторы, которые предложили перевезти 3 килограмма мефедрона из Смоленска в Москву за 50 тысяч рублей. Бортпроводницу поймали в тот момент, когда она должна была забрать запрещенный товар из тайника.

Женщину вовремя задержали, на данный момент ей предъявили обвинение за незаконное хранение и сбыт наркотиков.

Фото:commons.wikimedia.org/Psychonaught