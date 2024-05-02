Министр внешних дел Польши Радослав Сикорский предложил воззвать к созданию европейской "подразделения" войск для оперативного реагирования на происходящие события в соседних с регионах Европейского союза без участия Соединенных Штатов.

Согласно высказыванию Сикорского в эфире канала TVP World, он поддерживает идею об учреждении подразделения войск Евросоюза, которое позволило бы ЕС оперативно реагировать без необходимости обращаться к США при каждом чрезвычайном случае.

Глава польского МИД пояснил, что ситуации на Балканах или в Северной Африке являются примерами ситуаций, в которых Европе необходимо действовать независимо от Соединенных Штатов.

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