Исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet Public Health и освещенное газетой The Guardian, показало, что женщины более склонны к длительному течению хронических заболеваний, включая проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психическое здоровье и головные боли.
Мужчины, в свою очередь, чаще сталкиваются с болезнями, которые приводят к преждевременной смерти, такими как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей, печени и Covid-19.
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