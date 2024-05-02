Исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet Public Health и освещенное газетой The Guardian, показало, что женщины более склонны к длительному течению хронических заболеваний, включая проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психическое здоровье и головные боли.

Мужчины, в свою очередь, чаще сталкиваются с болезнями, которые приводят к преждевременной смерти, такими как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей, печени и Covid-19.

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