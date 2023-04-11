Петербургский "Зенит" рассматривает возможность подписания Сергея Пиняева и Константина Тюкавина, игроков московских команд "Локомотив" и "Динамо" соответственно. Это может произойти в случае ухода из состава "Зенита" бразильских футболистов Малколма и Клаудиньо.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Тюкавин неудовлетворен своим положением в "Динамо", так как не является постоянным игроком стартового состава. Отмечается также, что "Зенит" может приобрести Пиняева за фиксированную сумму отступных.

Ранее агент Тюкавина заявлял, что нападающий не доволен игровым временем в "Динамо" и может перейти в другой клуб. По его словам, футболист имеет цель перейти в одну из топ-команд Европы.