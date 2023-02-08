В центральной части Турции зафиксировали новое землятресения магнитудой 4,8 — такую информацию осветил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Природный катаклизм зафиксирован в 10:48 по местному времени в 85 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш, население которого составляет более 376 тыс человек.

Напомним, что утром 6 февраля было замечено землятресение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года.