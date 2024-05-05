Китайская компания Chery начала продажи обновленного кроссовера Tiggo 7 на домашнем рынке по цене, сопоставимой с Lada Niva Legend в России — от 74,9 тыс. юаней (примерно 968 тыс. рублей).
Отличия новой модели включают новую решетку радиатора с хромированными матричными элементами и изменения в задних фонарях, которые соединены перемычкой. Кузов доступен в трех цветах: белом, сером и черном. В интерьере вместо двух 12,3-дюймовых экранов теперь установлен один экран диагональю 24,6 дюйма. Габариты автомобиля и его силовой агрегат остались без изменений, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)
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