Китайская компания Chery начала продажи обновленного кроссовера Tiggo 7 на домашнем рынке по цене, сопоставимой с Lada Niva Legend в России — от 74,9 тыс. юаней (примерно 968 тыс. рублей).

Отличия новой модели включают новую решетку радиатора с хромированными матричными элементами и изменения в задних фонарях, которые соединены перемычкой. Кузов доступен в трех цветах: белом, сером и черном. В интерьере вместо двух 12,3-дюймовых экранов теперь установлен один экран диагональю 24,6 дюйма. Габариты автомобиля и его силовой агрегат остались без изменений, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)