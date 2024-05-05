Китай утвердился как ведущий мировой центр производства электромобилей, выпустив в 2023 году более половины всех проданных в мире электрокаров. Ожидается, что к концу 2024 года глобальные продажи электромобилей достигнут 17 млн экземпляров.

В Китае более 60% проданных электромобилей стоили дешевле, чем аналогичные автомобили на двигателе внутреннего сгорания, тогда как в США они в среднем на 10-50% дороже. В 2024 году доля рынка электромобилей в Китае достигла 45%, в то время как в Европе этот показатель составил 25%, а в США — 11%.

Динамика роста связана с высокой конкуренцией среди производителей, снижением цен на аккумуляторы и политической поддержкой.

В 2023 году продажи электромобилей в мире увеличились на 14%, достигнув 14 млн экземпляров, что составило 18% от общего числа продаж автомобилей. Первый квартал 2024 года показал рост продаж на 25% в годовом исчислении. Помимо Китая, политика субсидий активно применяется также в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, Малайзии, Филиппинах, Мексике, Бразилии и Индии, сообщает 4pda.

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