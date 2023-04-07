В Крыму начали выдавать землю участникам СВО

Вице-премьер республики Крым Анна Анюхинасообщила о выдаче первых в России земельных участков участникам спецоперации. ПЕредает РИА "Новости".
В общей сложности подготовлено 511 земельных участков площадью 56 гектаров и дополнительно сформированы 165 земельных участков, которые были зарегистрированы в кадастре.
Министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич отметила, что коммуникации к участкам будут подведены за счет регионального бюджета.
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