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  • Опубликована сегодня в 11:12

В американском конгрессе уже делят Украину

В американском конгрессе выступили за то, чтобы отдать часть украинских территорий России ради окончания конфликта. Об этом пишет Washington Post.

"Наиболее поразительным стало растущее желание республиканцев отдать часть Украины России ради окончания конфликта. Около половины из них выступили за такое решение", — говорится в новом опросе Института Гэллапа, на который ссылается издание.

Кроме того, как отмечает автор статьи Аарон Блейк, более половины представителей республиканской партии также считают, что Вашингтон делает "слишком много" для Киева, и выступают против предоставления оружия ВСУ.

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