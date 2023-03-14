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  • Опубликована сегодня в 23:37

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

Побережье Чили содрогнулось от сильного толчка: произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, добавив, что эпицентр находился в 159 км к юго-западу от города Лебу с населением 22,3 тыс. человек.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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