У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

Побережье Чили содрогнулось от сильного толчка: произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, добавив, что эпицентр находился в 159 км к юго-западу от города Лебу с населением 22,3 тыс. человек.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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