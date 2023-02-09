Военные РФ за время спасательных работ в Сирии (с 6 февраля и по настоящий момент) спасли из-под завалов 47 человек после землетрясения. Такой информацией поделился замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
Количество пострадавших составляет 225 граждан, которым также оказана экстренная медицинская помощь.
По предварительным данным, мощный катаклизм в Сирии унес 1347 жизней
Республиканец Мэтт Гетц: помощь Украине "сильно истощила запасы США"
С момента начала специальной военной операции помощь Соединенных Штатов расценивается на общую сумму $110 млрд.
Церковь Англии разрешила благословлять однополые браки
Обсуждение такого вопроса продолжалось два дня, в результате которого большая часть участников посчитало этот шаг важным для развития и процветания государства
Константин Фурсов назначен врио гендиректора Политехнического музея
Ранее эту должность занимала Елена Проничева, которая с недавних пор стала генеральным директором Государственной Третьяковской галереи
Spotify ликвидирует юридическое лицо в России
Руководители сайта сообщили, что у бывших пользователей есть возможность возобновить действие аккаунта, если они будут находится на территории другой страны