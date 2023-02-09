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  • Опубликована сегодня в 22:24

Генерал-майор Егоров: российские военные спасли 47 человек после землетрясения в Сирии

Военные РФ за время спасательных работ в Сирии (с 6 февраля и по настоящий момент) спасли из-под завалов 47 человек после землетрясения. Такой информацией поделился замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

Количество пострадавших составляет 225 граждан, которым также оказана экстренная медицинская помощь.

По предварительным данным, мощный катаклизм в Сирии унес 1347 жизней

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