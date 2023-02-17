По данным сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, близ Курил прошло землетрясение магнитудой 5,0, эпицентр которого располагался в 35 км северо-западнее острова Матура. Очаг подземных толчков находился на глубине 160 километров.
Ранее, 13 февраля, природный катаклизм магнитудой 5,8 постиг акваторий Тихого океана вблизи тех же Курильских островов.
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