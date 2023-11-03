Землетрясение с магнитудой 6,0 было зафиксировано на границе Индии и Непала, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По их данным, эпицентр находился в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла, где проживает около 9 тысяч человек, и в 166 километрах к северо-востоку от индийского города Бахрайч, где проживает около 182 тысяч человек. Глубина очага составила 35 километров.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, в то время как Индийский сейсмологический центр указал на магнитуду 6,4.

На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.