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Между Индией и Непалом произошло землетрясение магнитудой 6,0
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  • Опубликована сегодня в 21:43

Между Индией и Непалом произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение с магнитудой 6,0 было зафиксировано на границе Индии и Непала, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По их данным, эпицентр находился в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла, где проживает около 9 тысяч человек, и в 166 километрах к северо-востоку от индийского города Бахрайч, где проживает около 182 тысяч человек. Глубина очага составила 35 километров.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, в то время как Индийский сейсмологический центр указал на магнитуду 6,4.

На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.

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