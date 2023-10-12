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Близ Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5 баллов
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  • Опубликована сегодня в 2:30

Близ Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5 баллов

В пятницу, 09:33 (01:33 по московскому времени), сейсмологи зафиксировали землетрясение с магнитудой 5 баллов в Тихом океане у южной группы Курильских островов, расположенной в Сахалинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным сейсмостанции, эпицентр землетрясения находился рядом с островом Итуруп в Курильской цепи на глубине 26 километров.

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