В пятницу, 09:33 (01:33 по московскому времени), сейсмологи зафиксировали землетрясение с магнитудой 5 баллов в Тихом океане у южной группы Курильских островов, расположенной в Сахалинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным сейсмостанции, эпицентр землетрясения находился рядом с островом Итуруп в Курильской цепи на глубине 26 километров.