В пятницу, 09:33 (01:33 по московскому времени), сейсмологи зафиксировали землетрясение с магнитудой 5 баллов в Тихом океане у южной группы Курильских островов, расположенной в Сахалинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
Согласно данным сейсмостанции, эпицентр землетрясения находился рядом с островом Итуруп в Курильской цепи на глубине 26 километров.
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