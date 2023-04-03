На юге Камчатского края произошло мощное землетрясение. Жертв и пострадавших нет, сообщают информационные агентства.

По информации СМИ, в понедельник, на Камчатке, после серии подземных толчков испуганные люди бросились из своих домов на улицы. Говорится о повреждениях некоторых зданий, включая офисные центры, а также Педагогический колледж ПЕтропавловск-Камчатского. Мебель и техника в зданиях падали от толчков. На данный момент нет сообщений о пострадавших.

Согласно предварительным данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,7.

Камчатка остается одним из наиболее сейсмически активных регионов в России и на Дальнем Востоке. Здесь часто происходят землетрясения различной магнитуды, некоторые из которых могут быть очень сильными и опасными.