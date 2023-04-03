Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 77,3233
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 84,1116
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:34

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7, жертв нет

На юге Камчатского края произошло мощное землетрясение. Жертв и пострадавших нет, сообщают информационные агентства.

По информации СМИ, в понедельник, на Камчатке, после серии подземных толчков испуганные люди бросились из своих домов на улицы. Говорится о повреждениях некоторых зданий, включая офисные центры, а также Педагогический колледж ПЕтропавловск-Камчатского. Мебель и техника в зданиях падали от толчков. На данный момент нет сообщений о пострадавших.

Согласно предварительным данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,7.

Камчатка остается одним из наиболее сейсмически активных регионов в России и на Дальнем Востоке. Здесь часто происходят землетрясения различной магнитуды, некоторые из которых могут быть очень сильными и опасными.

Мир

ВДВ РВ получили на вооружение системы ТОС-1А "Солнцепек"

Техника наводит ужас на противника

Читать полностью

Цены на нефть выросли более, чем на 5%

Отношения Вашингтона и Эр-Рияда обострятся

Читать полностью

Общество

Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей

Певица также нужна мясная и рыбная нарезки

Читать полностью

В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств

Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель

Читать полностью

Новости