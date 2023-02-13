Землетрясение в Турции поставило под вопрос президентские выборы

Выборы президента Турции, намеченные на 14 мая, могут не состояться из-за последствий землетрясений на юго-востоке страны, но в правящей партии справедливости и развития пока не обсуждают их отмену. Об говорится на сайте телеканала TGRT Haber.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысяч, раненых — более 80 тысяч.
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