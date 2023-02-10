Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 18 342

В результате произошедших в Турции землетрясений погибли до 18 342 человека. Такие данные в пятницу сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
"По последним данным, 18 342 наших гражданина погибли, 74 242 человека пострадали. Из регионов бедствия эвакуированы 75 780 человек", - сообщило ведомство.
Напомним, ранее было объявлено о 17 674 погибших.
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