Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 18 342

В результате произошедших в Турции землетрясений погибли до 18 342 человека. Такие данные в пятницу сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

"По последним данным, 18 342 наших гражданина погибли, 74 242 человека пострадали. Из регионов бедствия эвакуированы 75 780 человек", - сообщило ведомство.

Напомним, ранее было объявлено о 17 674 погибших.