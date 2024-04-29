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Генсек НАТО не ждет решения по Украине на летнем саммите альянса
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:43

Генсек НАТО не ждет решения по Украине на летнем саммите альянса

Согласно заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предполагается, что соглашения о вступлении Украины в альянс не будет достигнуто на предстоящем саммите в Вашингтоне этим летом.

Высказывание представителя НАТО, находящегося в столице Украины, подразумевает, что страны, входящие в альянс, должны отдавать приоритет в передаче вооружения Украине.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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