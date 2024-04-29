Согласно заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предполагается, что соглашения о вступлении Украины в альянс не будет достигнуто на предстоящем саммите в Вашингтоне этим летом.
Высказывание представителя НАТО, находящегося в столице Украины, подразумевает, что страны, входящие в альянс, должны отдавать приоритет в передаче вооружения Украине.
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