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  • Опубликована сегодня в 6:51

Эксперт: Сейсмическая активность в Турции и может распространится на другие регионы мира

Смещения Аравийской плиты относительно Анатолийской на три метра вызвало сейсмическую активность в Турции и может распространится на другие регионы мира. Об этом заявила сейсмолог Анна Люсина.

"Произошел сброс напряжения на одной части плиты. И, соответственно, вся плита стала активной", — пояснила Люсина.

По ее словам, перераспределения напряжений могут привести к новым землетрясениям. Они могут случиться на довольно удаленных территориях от эпицентра подземных толчков в Турции, которые привели к смертоносном разрушениям 6 февраля.

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