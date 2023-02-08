Смещения Аравийской плиты относительно Анатолийской на три метра вызвало сейсмическую активность в Турции и может распространится на другие регионы мира. Об этом заявила сейсмолог Анна Люсина.

"Произошел сброс напряжения на одной части плиты. И, соответственно, вся плита стала активной", — пояснила Люсина.

По ее словам, перераспределения напряжений могут привести к новым землетрясениям. Они могут случиться на довольно удаленных территориях от эпицентра подземных толчков в Турции, которые привели к смертоносном разрушениям 6 февраля.