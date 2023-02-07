В результате землетрясения в Турции погибли 3,3 тысячи человек. Об этом заявил представитель правительства Орхан Татар.

По его словам, на данный момент установлено, что во время землетрясения в шести турецких провинциях погибли 3 381 человек, 20 436 получили ранения разной тяжести. Одновременно с этим в общей сложности обрушились 5 575 зданий.

Ранее сообщалось о 2 921 погибшем и почти 16 тысячах пострадавших. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.