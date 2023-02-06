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  • Опубликована сегодня в 9:39

В результате землетрясения в Сирии погибли 237 человек

В результате землетрясения в Сирии погибли 237 человек и 600 получили ранения разной тяжести. Об этом заявили в Минздраве арабской республики.

По словам представителя Минздрава Сирии Ахмеда Думейрии, это еще не окончательные цифры, и число жертв может возрасти по мере продолжения спасательных работ. По его информации, на данный момент поступили данные о 59 погибших в Алеппо, 51 в Латакии и семи в Хаме.

"Для оказания помощи пострадавшим в Сирии мобилизованы все медицинские учреждения страны. В Алеппо, Латакию и Хаму направлены бригады врачей, кареты скорой помощи и лекарственные препараты из других районов", — отметил Думейрия.

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