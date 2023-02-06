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  • Опубликована сегодня в 8:03

Общее число погибших из-за землетрясения в Турции составило 76 человек

76 человек погибли и примерно 440 получили ранения в результате землетрясения в шести провинциях Турции. Об этом сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций республики.

Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло в шести провинциях Турции. Эпицентр находился в 27 километрах от города Газиантепа, население которого превышает миллион человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Обрушения зданий зафиксированы в турецких Кахраманмараш, Адыямане, Диярбакыре, Малатье и других городах.

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