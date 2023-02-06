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  • Опубликована сегодня в 6:27

В Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов

Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло в шести регионах Турции. Кроме того толчки зафиксированы в соседней Сирии, во многих городах имеются разрушения.

Известно, что эпицентр находился в 27 километрах от города Газиантепа, население которого превышает миллион человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сильные обрушения зданий зафиксированы в турецких Кахраманмараш, Адыямане, Диярбакыре и Малатье, передает турецкое телевидение.

По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, из-за землетрясения сразу в нескольких регионах объявлен самый высокий уровень тревоги. Президента Эрдоган заявил, что спасатели уже начали устранять последствия стихии.

Одновременно с этим на севере Сирии в Алеппо в результате подземных толчков обрушилось множество зданий. На месте работают пожарные и спасатели, которые достают пострадавших из-под завалов. Кроме того, по сообщениям источников РИА "Новости", в пригороде Латакии в Сирии обрушилось здание, еще несколько повреждены.

Информация о жертвах уточняется.

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