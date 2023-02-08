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  • Опубликована сегодня в 10:29

Землетрясение в Турции: число погибших выросло до 6 234 человек

Число погибших по факту землетрясения в Турции выросло до 6 234 человек. Об этом сообщает турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям.

При этом число раненых также возросло и составило чуть более 37 тыс. человек.

Как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. МЧС России отправил в районы землетрясения спасателей и медработников, которые планируют помогать турецким властям в течение десяти дней.

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